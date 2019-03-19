17年9度酒駕 六旬老翁為顧孫提上訴被駁回

2019-03-19 16:21

［記者陳賢義／台東報導］台東縣65歲鄭姓阿公，8次酒駕猶不悔再犯，被台東地方法院判刑11個月，鄭翁不服提起上訴，辯稱刑期太長無法照顧孫子，二審法官認為鄭男一犯再犯無悔意，原審並未逾越法定刑度，裁喻駁回，鄭男將6次入監。

鄭男是在去年8月29日在鹿野鄉公車候車亭內和朋友喝保力達、米酒，騎機車回家搖晃越過中線，因而遭警方攔查，酒測值高達0.7毫克，被台東地檢署偵違反公共危險罪嫌提起公訴。案經台東地方法院審結，發現鄭男民國2002年、2005年、2008年、2010年、2013年及2016年間，均有酒駕經法院判決有罪確定的刑事紀錄，其中2013年、2016年甚至各有2次，合計已有8次公共危險的前案紀錄，判處11月徒刑。

鄭男不服提上訴，辯稱孫子還小，要幫忙賺錢養孫子，希望縮短刑期，不然刑期太長，執行完畢後老了無法工作及幫忙養孫子等語。二審法官酌量，鄭男曾因酒駕入監服刑，理應深知犯罪服刑對家庭生活的影響，卻不知真心悔改，犯後再徒托家庭因素企求輕判，顯無從以此作為酌量減輕其刑的理由，原判決並未逾越法定刑度，也無濫用自由裁量權限的情形，量刑妥適。

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