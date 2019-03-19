狡賊拒捕噴辣椒水 2員警掛彩局長派員慰問

2019-03-19 15:30

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市土城警分局頂埔派出所偵辦一件機車解體工廠案，巡佐劉守倫及警員王新傑、曾昭展、林勳等4人拘提莊姓嫌犯到案，警方在巷內要逮捕莊嫌時，莊嫌竟掏出辣椒水噴向員警，造成王新傑、林勳2人眼部紅腫嗆辣，莊嫌逃逸時被警民合力逮獲；新北市警察局長陳檡文得知同仁受傷，指派督察楊力強、土城督察組長潘文通代表警局慰問2警，感謝同仁英勇緝捕。

警方調查，38歲莊姓男子涉及機車解體工廠，頂埔派出所 18日晚間持拘票到莊嫌板橋莒光路住處拘提，警方到場表明身分拘提時，莊嫌先說不是他，隨即拒捕，隨即掏出隨身的辣椒水攻擊員警。

王新傑、林勳首當其衝，遭被辣椒水噴到眼睛嗆辣紅腫，另2名員警見狀追上，連同見義勇為路人合力制伏，2名員警隨後送醫救治，並無大礙；莊嫌則除竊盜罪嫌、再吃上妨害公務、傷害等官司。

新北市警察局長陳檡文獲悉同仁緝匪時受傷，今天指派警察局督察楊力強、土城分局督察組長潘文通，共同到頂埔所慰問員警關心傷勢，致贈慰問金，感謝員警英勇表現，員警們接收到來自局長的關心，都謙稱只是小傷，下次值勤時會更留意。

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