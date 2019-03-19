長髮飄逸男醉倒地 穿褲不慎露鳥

2019-03-19 14:49

〔記者黃良傑／高雄報導〕蓄長髮的呂姓男子今晨3時40分酒醉倒地，新興分局警方獲報趕往處理，見路倒民眾長髮飄逸，一度以為是女性，走近看是一名男子，他光著屁股露鳥側躺路旁，男警上前叫醒醉男穿上褲子，女警羞退至後方警戒，呂男包紮後婉拒送醫自行離開。

新興分局今晨3時40分許，接獲民眾報案指中正路上有人喝醉倒地，前金分駐所巡邏警組警員呂晉豪、陳佳瑜獲報，立即趕往處理，方先通知119到場，男警趨前喚醒醉漢，醉男醒了之後，滿身酒氣，癱坐地上穿褲子時，又不慎當眾露鳥，一旁女警害羞進退兩難，隨後轉向路邊招呼到場支援的救護車。

警方指出，呂男路倒下半身赤裸，光著屁股坐在地上，膝蓋、臉部均有擦挫傷，地方還留有一雙橘色球鞋、長褲，男警趨前喚醒醉男，呂男醒後滿身酒氣，坐在地上穿褲子時不慎露鳥，他稱從北部南下高雄找友人喝酒，返回飯店時不勝酒力，才醉倒飯店前，他向警方致歉，婉拒送醫自行離去。

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