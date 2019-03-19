惡男猥褻智障女辯稱是行善 鄰居警覺揭犯行

2019-03-19 14:58

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市薛姓男子開車路過苗栗縣，見智力障礙女子小芳獨自一人，竟將她載到山區猥褻得逞，事隔約10天後，食髓知味的他又如法炮製，事後小芳躲到樹林內，鄰居感覺怪異查看時，小芳發抖說「有壞人」、「摸我尿尿地方，很痛」，鄰居警覺有異而盤問薛男，並記下薛男的車牌號碼報警，法院審理時，薛男辯稱他是善心送小芳回家，行善卻被冤枉為猥褻犯，但願賠償5萬元，小芳的母親不接受，聲明從重量刑，法院依乘機猥褻罪判刑2年。

判決書指出，住在台中市豐原區的薛男，2017年4月底開車到勝興車站旅遊，於苗栗縣見已成年的小芳（化名）在路旁玩耍，得知小芳是智能障礙者，他以載小芳返家為由，將小芳載到山區猥褻，事隔10天又故技重施，猥褻得逞之後，小芳卻躲到樹林內，薛男把汽車停在路旁找小芳，鄰居感覺怪異，見小芳全身發抖，指著薛男說「有壞人」。

鄰居盤問薛男「車子壞掉嗎？」，薛男說「沒有」，迅速驅車離去，鄰居擔心薛男做壞事，還騎機車尾隨薛男一小段路，之後折返原地，小芳說「有壞人要抓我」、「壞人一直親我、脫我褲子，用雞雞弄我」，鄰居遂把薛男的車牌轉報警方。

苗栗地院一審時，薛男大呼冤枉，他說，第一次見到小芳，她在路上跳舞，對話時得知小芳是智能障礙者，他好心載小芳回家，10天後他又遇到小芳，先載小芳去吃麵，再把小芳送到住處的巷口，讓小芳自己走路回家，並無猥褻行為。

小芳卻說，薛男兩度用車載她到山上，停車後脫她的褲子，她沒有反抗，薛男還把自己的褲子脫掉，亂摸她、「碰我尿尿的地方」；鄰居則作證說，小芳當時神色慌張，他知道小芳不會說謊，才會記下薛男車牌報警。

一審認為，薛男利用小芳心智缺陷而肆意猥褻，小芳雖未反抗，薛男仍觸犯乘機猥褻罪，判處徒刑2年，薛男上訴二審，仍堅稱沒有猥褻，但願意賠償5萬元，小芳的母親拒絕，台中高分院維持2年徒刑，可再上訴。

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