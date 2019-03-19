首款免費台鐵訂票App 卻因這2字吃官司

2019-03-19 15:02

［記者陳恩惠／台北報導］新北市游姓男子2011年設計首款免費台鐵訂票APP的「台鐵訂票機」，卻因「台鐵」2字，是台灣鐵路管理局註冊審定號第01308684的商標圖樣，涉嫌侵害臺鐵局的商標權，2018年遭鐵警查獲送辦；士林地檢署偵結後，將設計者游姓男子依違反商標法予以緩起訴處分，緩起訴期間為1年，應在緩起訴處分確定日起3個月內，向公庫支付6萬元。

緩起訴指出，台灣鐵路管理局向經濟部智慧財產局申請註冊登記，取得商標權的「台鐵」圖案，經核准使用於網路購物、電子購物、建立電腦資訊系統資料庫等商品，目前仍在專用期間內，未取得商標權人同意或授權，不得於同一或類似商品使用近似或相同的註冊商標。

緩起訴說，游男2011年8月間，在新北市汐止住處，撰寫台灣鐵路訂票程式APP（APPlication即應用程式），且將訂購者的國民身分證統一編號預設為虛擬證號「A100000001」，並將程式以「台鐵訂票機」命名後上傳至網路「APPle APP Store」商店，供網路上不特定人以手機下載使用。

游男因為使用者點選下載而獲得周邊廣告受益至今約新台幣70萬元，台鐵局自2017年1月16日至同年7月16日止，陸續發現有旅客下載這個「台鐵訂票機」APP訂票，且這程式發送含有虛擬證號「A100000001」封包的訂票訊息，至台鐵局網路訂票系統而報警處理。

鐵路警察局花蓮分局除了通知設計者游男外，台鐵局客座股林姓專員，還將使用「台鐵訂票機」APP的15位民眾全部到案說明，全都指證是使用這款APP訂票系統搭車，手機桌面也都下載這款APP，比對通聯記錄查詢系統、網路位址（內網及公網IP）對照表，以及城市所產生封包等資料，確認游男自白與事實相符，犯行堪予認定。

台鐵局2017年中秋節期間，發現許多民眾使用同一組虛擬身分證號（A100000001）訂票，這些民眾分散於北、東部地區，彼此間毫無關聯卻產生相同的訂票資訊，經查發現IOS系統有個民間設計的「台鐵訂票機」APP，產生異常訂票資訊，當民眾在使用這個APP訂票時均會帶出（A100000001）虛擬身分證號，均產生異常訂票資訊。

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