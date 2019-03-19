查賭場搜到槍沒人認帳 警揚言「驗DNA」才有人自首

2019-03-19 15:15

〔記者黃建華／高雄報導〕林園警分局偵查隊去年查緝賭場，臨檢轄區某鐵皮屋，發現 2樓房內有疑似賭客20餘人，並在屋內木質牆壁發現1個側背包，內有1把克羅埃西亞製制式手槍、子彈8發，警問︰「槍是誰的？」無人承認，警方揚言將送驗採指紋DNA比對，陳姓男子才坦承槍是朋友「阿斌」寄放的。高雄地院一審認定他適用自首，將他依寄藏手槍罪，判刑2年8月，併科罰金10萬元，可上訴。

判決指出，陳姓男子於2017年4、5月間某日，在高雄市鳳山區五甲路某處，受真實姓名、年籍不詳、綽號「阿斌」之人（已歿）委託，代為保管「阿斌」交付的制式手槍1把、子彈8顆，並隨身攜帶而加以藏放。

未料，去年林園警分局偵查隊查緝轄內賭場，臨檢1間鐵皮屋，發現2樓木牆內有1個側背包，裡面有1把槍與子彈8發。因背包內無證件或其他物品可證明槍、彈是誰所有，警方經數次詢問在場20多人後，均無人承認。

警方告知，將採驗槍械上指紋及DNA送驗後，陳男始出面坦承扣案槍、彈為其所有，並共稱是已歿的「阿斌」寄放。

高雄地院一審，認為陳男在警方尚未查明槍主前就承認槍是朋友託他保管的。符合自首要件，因此僅依寄藏手槍罪，將他判刑2年8月，併科罰金10萬元，可上訴。

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