基層消防搜救裝備缺又舊 立委引進民間企業贊助捐贈

2019-03-19 14:24

〔記者佟振國／南投報導〕南投縣埔里鎮中心碑消防隊轄區周邊多山，常有山難等意外事故，救難裝備大量使用與消耗磨損，亟需汰舊換新，立委馬文君則是引進民間善心資源，將捐贈包括重型登山鞋、登山雨衣褲及全身式吊帶等救災裝備，讓第一線打火弟兄無後顧之憂。

埔里四周多山多溪流，吸引許多民眾從事健行、登山或水上活動，一旦發生迷途、墜谷、溺水等意外，得仰賴消防隊立即救援，登山裝備、救難器材就能派上用場，但一般吊帶、繩索使用年限約5到10年，若經常使用耗損，更需提早汰舊換新，但受限地方政府財政拮据，基於工欲善其事必先利其器，基層消防隊員往往得自掏腰包添購個人常用配備。

立委馬文君則是引進民間善心資源，將捐贈埔里中心碑消防分隊一批救難裝備，總金額近38萬元，包括14套的個人登山裝備，有重型登山鞋、高防水透氣的登山雨衣褲，確保行走安全與避免失溫，以及4組全身式吊帶，用於峭壁、山谷吊掛作業時更能確保搜救手的穩定度，增加救人者與被救者的安全，希望裝備儘速到位。

消防局第2大隊大隊長吳嘉宏感謝馬文君及民間企業協助，先解決救難人員基本裝備需求，後續在專業救難繩索、扣環、防墜器等配備，仍需要進一步汰舊換新，增進救難安全與效率。

馬文君表示，軍警消人員都是用自己的生命守護國人安全，在救人同時，更得兼顧自身安全，救災裝備數量、品質絕不能打折扣，才能事半功倍。

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