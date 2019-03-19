毒駕辯是「日前施用 騎車當天沒有」提告撤銷罰單敗訴

2019-03-19 14:20

〔記者黃建華／高雄報導〕高雄市一名賴姓男子騎機車違規紅燈右轉，遭警方攔下發現他有毒品前科，帶回驗尿呈海洛英反應，移送檢方裁定勒戒、緩起訴。但遭警方依涉嫌吸毒駕駛開單裁罰9萬元，賴男不服辯稱「當天騎車沒施用毒品，是前幾天用的。」提告要求高市交通局撤銷其罰單，遭高雄地院行政訴訟庭判決敗訴。

判決指出，賴姓男子於2017年11月16日12時30分許，在新興區民享街與仁智街口，騎乘機車違規紅燈右轉被新興警分局五福二路派出所警員當場攔查，發現他有多項毒品前科，採尿送驗呈嗎啡陽性反應，而依「吸食毒品後騎乘車輛」交通違規，開單舉發。賴男不服，提出申訴，仍遭高市交通局依道路交通管理處罰條例裁罰9萬元，記違規點數5點，並應參加道路交通安全講習。

賴男不服，提起行政訴訟辯稱他交通違規當天並沒施用毒品，而市前幾天用的，涉嫌吸毒部分並經檢方裁定勒戒，緩起訴。要求高市交通局撤銷罰單。

不過，交通局表示，交通處罰條例所謂的「毒駕」或「酒駕」，並非以查獲毒品或當天喝酒才算，只要驗出酒精反應或毒品反應，都適用該處罰條例。

高雄地院行政訴訟庭認為交通局的裁罰並無不當，駁回賴男要求撤銷罰單之訴，判他敗訴。全案可上訴。

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