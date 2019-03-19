開毒趴遭警查 1男爬窗逃返摔斷雙腿

2019-03-19 13:15

〔記者王宣晴／新北報導〕62歲及55歲的張姓兄弟昨晚竟找來10名男女，在5樓租屋處開毒趴，卻因為進出複雜，引起附近住戶不安，警方獲報前往查緝時，其中5名男子竟試圖攀爬後方外牆逃逸，51歲的吳男不慎失足，重摔在一樓，雙腳骨折，送醫後暫無生命危險，警方在現場起出舌下錠、海洛因等毒品，盤查身份時發現有3人是毒品通緝犯，訊後將涉案的12名嫌犯依毒品罪嫌送辦。

警方調查，張姓兄弟檔跟朋友承租新北市蘆洲成功路的公寓5樓，昨晚10時許，張姓兄弟竟找來7男3女，在租屋處吸食毒品，但因人口進出複雜，加上深夜吵鬧，引起附近住戶報案，警方獲報趕抵，確認屋內有吸毒情事，連忙叫來支援警力前往查緝。

屋內12人見警上門，拒絕開門配合，而其中5名男子為了躲避查緝，·竟攀爬後窗逃逸，吳男爬到3樓時失足，摔落在1樓地面，雙腳骨折，傷勢嚴重，所幸送醫急救後暫無生命危險，警方控制爬窗的5男，起出毛重3.45公克的3級毒品舌下錠5顆，並取得張弟同意，進屋搜索。

警方表示，屋內共有7人，並查出毛重6.8公克的海洛因毒品及吸食器，其中這12人中，有3人因毒品案遭到通緝，警方訊後依毒品罪嫌送辦，另3人則解送歸案。

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