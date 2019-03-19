男分飾女網友、命理師 誆嘿咻就能斬桃花誘女獻身加詐財

2019-03-19 13:13

［記者張議晨／宜蘭報導］吳姓男子以女性暱稱「林雨媗」身分，結識靜香（化名）、小櫻（化名）等人，向兩人佯稱可介紹命理老師改運、斬桃花，取得兩人信任後，吳男再假扮「老師」身分碰面，以改運為由向靜香、小櫻詐取4萬元、11萬元，並誘使靜香與他性交；宜蘭地方法院審結，依強制性交罪判處3年10月徒刑，另依5件詐欺起財罪，盼吳男應執行徒刑1年4個月，都可易科罰金。

涉案的吳男從事營造工作，月收入約4萬餘元，曾犯公共危險罪被基隆、嘉義地方法院判刑。

判決書指出，2015年10月中旬，吳男在網路化名「林雨媗」結識靜香、小櫻等人；得知靜香有感情困擾後，佯稱認識命理「老師」，可以協助改運、斬桃花，透過林雨媗積極遊說靜香與老師見面。

吳男事後假扮老師與靜香碰面，首次收取3400元改運，再透過林雨媗身分，向靜香遊說「跟老師發生關係，可以改運」，隨後化身老師稱「若不趕快處理，會有血光之災」，靜香心急，10月下旬即與吳男發生關係。

靜香指控，吳男不斷透過林雨媗鼓吹他改運，最後要求她與老師性交；起初她一再拖延，但吳卻說「若不跟我發生關係，嚴重會住醫院」，當天她很抗拒，為此還先灌了6灌啤酒，直到意識不清醒狀態下才屈就。

不僅靜香受騙，吳男還以同樣手法，向小櫻以「改運、斬桃花」為由，前後詐財3次，小櫻誤信吳男口中的「老師」，總計交付11萬6千元。吳男審理時辯稱，他是化名林雨媗與兩人認識，透過林的身分將他過去辦過的事情說出來，且有幾次費用還是對方拜託他收下。

但宜蘭地方法院合議庭調查，靜香、小櫻都是因感情、財務陷入困境，內心徬徨無助，對於事情判斷能力較平常為低，吳男竟利用人性弱點，迷惑兩人；且現實並無林雨媗，又何來親身經歷，吳男一人分飾兩角，虛構不實資訊，不斷以林雨媗身分，向兩人聲稱在老師幫助下事業、感情獲得良好效果，使兩人誤信老師。

至於強制性交部分，合議庭認為，事發後吳男辯解他與靜香是男女朋友，但事發當天，靜香是怕有血光之災，才違背性自主意願與吳男性交，不能因兩人10月底交往，就認定靜香是出於自願，全案審結，吳男犯強制性交部分處3年10月徒刑，詐欺部分5案分別判3至4個月徒刑，合併應執行1年4個月，均可易科罰金。

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