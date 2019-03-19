爸媽出門吃消夜 7歲童睡醒找人反鎖門外

2019-03-19 13:15

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市警察局中壢分局普仁派出所今日凌晨2時14分接獲民眾報案，指稱1名男童坐在騎樓的機車上需警方協助。員警立即到達現場後，因為當下無法聯繫上兒童家人，故先將該其帶回所內安置照顧，目前兒童已平安返家。

普仁所警員龍又豪、胡光昱，獲報抵報現場，得知男童姓詹、現年7歲，因為晚上睡醒發現爸媽不在家，本想出去家門外看看，卻不小心讓大門關上了，所以在樓下等爸媽回家，兩警見男童被反鎖門外，又無人在家，由於當下暫無法聯繫上男童父母，於是先帶回所內照顧。

員警向詢問男童父母的手機號碼，但是男童只記得媽媽日常騎乘的機車牌號，經查該車牌登記人為詹童叔叔三更半夜未接電話，警方只好在發現地點的騎樓機車張貼告示，並持續向男童叔叔聯繫。

約莫半小時後，男童父母看到告示急忙進入普仁派出所內尋子，並向警方表示，晚上哄小孩入睡後才出門吃消夜，回家才發現兒子不見了，相當焦急，剛好看到員警所貼告示，才火速跑到派出所尋子，並感謝人民保母的妥適照顧。

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