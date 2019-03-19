遭獄友伸狼爪還被控誣告 法院判決還他公道

2019-03-19 13:03

［記者鄭淑婷／桃園報導］曾在台北監獄執行、目前移監嘉義監獄的徐姓受刑人，去年1月具狀向桃園地檢署提告，指控遭到同舍獄友誣陷強制猥褻，不過，徐男的強制猥褻案件已在去年9月被判刑7月確定，證實獄友並無誣陷他，桃檢偵結予以不起訴。

徐男具狀指控，獄友誣指他於2017年12月10日中午，在台北監獄舍房內對其伸狼爪，逼迫打手槍、口交等，獄友強拉棉被遮住嘴巴才幸免於難，害他因此被依強制猥褻罪嫌移送法辦；徐男喊冤說「我根本沒做這種事！」是獄友挾怨報復陷害他。

不過，徐男被控強制猥褻案，經嘉義地檢署起訴後，嘉義地院去年9月判決徐男7月徒刑確定，徐男出庭時也坦承趁著中午休息時間，蓋著棉被躺在舍房地板時，將手伸進隔壁獄友棉被中，撫摸對方的下體、替他打手槍等。

檢方指出，徐男強制猥褻案已被判刑，顯見獄友的指控並非憑空杜撰、子虛烏有，難認有誣告徐男、讓他受刑責的犯行，偵結予以不起訴。

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