持刀割斷交通號誌線路並襲警 男子吃上妨害公務官司

2019-03-19 12:21

〔記者黃建華／高雄報導〕高雄一名曲姓男子去年11月26日上午在澄清路、文衡路口無故持刀揮舞，並割斷交通號誌箱電線，三民二分局陽明所2員警趕抵喝令「放下刀械!」被拒，曲男還朝監視器丟擲石塊後逃逸，後來被黃姓警員在附近停車場逮捕，曲男又出手抓傷黃員臉部，高雄地檢署將他依妨害公務等罪嫌起訴。

檢方起訴指出，曲姓男子去年11月26日上午無故在澄清路、文衡路口無故持刀揮舞，並割斷交通號誌箱電線，三民二分局陽明所林姓巡佐與黃姓警員2人趕抵喝令「放下刀械!」被拒，曲男並朝監視器丟擲石塊後，脫掉上衣逃逸。

黃姓警員後來在附近停車場發現曲男，上前將他逮捕，曲男又出手抓傷黃員臉部，案經三民二分局移送雄檢偵辦。

曲男在檢方偵訊時，統統否認，表示沒有持刀揮舞，也沒割斷交通號誌箱電線與警用監視器，並辯稱攻擊員警是誤以為他要到店裡鬧事。

檢方根據警方職務報告與監視器影像等照片，仍將他依妨害公務與毀損公物員職務上掌管物品等罪嫌起訴。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/