搭機前沒確實清空背包 美籍男子誤將100顆子彈攜入台灣

2019-03-19 12:11

［記者鄭淑婷／桃園報導］29歲台裔美國籍YU姓男子去年入境台灣，11月14日準備離境飛往加拿大溫哥華，在桃園機場第二航廈安檢時，被航警查出隨身行李中夾藏有2盒共100顆子彈，被依違反槍砲彈藥刀械管制條例送辦，不過桃園地檢署檢察官調查認為，男子並無未經許可運輸子彈的犯意，偵結予以不起訴處分。

男子被查獲的100顆子彈，分裝在2個彈盒中，口徑皆為0.22，他供稱，子彈是在美國華盛頓州的戶外用品店合法購買，出去打靶時就放在背包裡，來台時也使用同個背包，但他有先把背包內的其他子彈拿出，沒想到還有2盒遺漏，因此造成誤會，他另提出當時的購買簽單為證。

檢方指出，男子的子彈是合法購買，在該州可合法持有，觀諸男子背包容量大，外型狹長、沒有分層設計，而子彈盒體積僅7*4、7*4.5公分，清理時確實可能會發生遺漏，且子彈都完整擺放在彈盒中，沒有取出使用的痕跡，男子說詞並非不可採信，難認他有未經許可運輸子彈的犯意，偵結予以不起訴處分。

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