警察騎機車輕鬆追…毒犯逃跑500公尺被逮

2019-03-19 11:51

［記者楊政郡／台中報導］陳姓毒蟲被警察攔檢時耍詐！主動拿出身上裝有一級毒品香菸盒隨手丟水溝，被水溝蓋攔住，趁員警低頭撿，邊說「不會跑啦」讓員警鬆懈，卻轉頭就跑，但還是抵不過員警兩腿及兩輪機車合作緝捕，跑了500公尺還是被逮，香菸盒內查扣1.01公克海洛因，訊後移送法辦。

日前這位陳姓嫌犯在中區中山路與自由路口，看到繼中所兩員警機車巡邏，眼神閃爍、行徑詭異，員警上前盤查，陳男一開始很主動，配合從口袋掏出一包乾扁的香菸盒，嘴裡唸唸有詞，說已經沒有東西，隨手就丟向水溝蓋，有企圖讓它掉進縫內，就可以讓警察不好撿。

而皺巴巴的香菸盒被水溝蓋攔住，員警低頭從水溝蓋撿起香菸盒，陳男還安撫員警說，「不會跑啦」，但是轉身就鑽過路旁變電箱，拔腿就跑，洪員立即追上去，林員則回頭騎乘警用機車，由洪員指示嫌犯逃跑方向，林員以機車繞過兩個路口，轉進臺灣大道巷內，陳嫌看到警用機車追上來了，明知無路可逃，乖乖就逮。

警方從香菸盒內查扣1.01公克的海洛因一包。員警指出，陳嫌想利用機車邏員警還要發動機車，就會來不及，但這次他們一員先在後緊追，一員回頭騎機車，兩腿與兩輪合作，順利逮捕嫌犯，訊後依違反毒品危害防制條例移送台中地檢署偵辦。

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