恭喜中獎但要先繳21萬稅金 匯款最後一步她猶豫了…

2019-03-19 11:17

〔記者洪定宏／高雄報導〕48歲歐姓女子收到「彩池滾存澳門勵駿創建有限公司」簡訊，指她抽中活動大獎，但要先繳納約台幣21萬元的稅金；歐女依指示到提款機匯款，正要完成最後一道程序時猶豫了，透過銀行報警，確認是詐騙案，立刻省下21萬元的辛苦錢。

3月15日上午約10點，高雄市左營分局新莊派出所警員陳眉岑及蘇翔樂獲報，指左營區至聖路某銀行有客戶詐騙，前去調查得知歐女在操作匯款的最後一刻，詢問剛好經過的謝姓經理，謝姓經理趕緊勸阻並報案。

原來歐女收到「彩池滾存澳門勵駿創建有限公司」簡訊，指她抽中活動大獎，但要先繳納約台幣21萬元的稅金，歐女依指示到提款機匯款，雖然歐女已暫停操作，聽取員警勸說，但對方要求她不要理會，等員警離開再匯款。

因歐女猶豫不決，員警搜尋「勵駿創建」公司資料，發現公司已得知遭詐騙集團冒名，並發出公告澄清，歐女終於覺悟，放棄不切實際的發財夢，保住21萬辛苦的積蓄。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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