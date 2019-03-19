狡猾嫌犯跑給警察追 躲貓貓被發現 嚇呆如木頭人

2019-03-19 10:13

〔記者歐素美／台中報導〕易姓男子半夜持有毒品安非他命，騎電動自行車走走停停，形跡可疑，清水分局清泉派出所員警巡邏發現，示意其停車受檢，易男假意配合，隨即加速逃逸，警方鍥而不捨，沿小路追查，聽見狗吠聲，研判易男就躲在附近，上前果然發現易男宛如木頭人，呆坐在電動自行車上，在其身上果然查獲安非毒品一小包，依毒品罪嫌將他移送。

清水分局清泉派出所員警於本月12日凌晨1時20分許，在沙鹿區中清路巡邏時，發現1名男子騎乘電動自行車，走走停停，形跡可疑，自警車對向駛來，警方示意男子停車，該男假意配合，放慢速度後，隨即在警車前加速閃避逃逸。

因道路路幅狹窄，巡邏車無法調頭，警員聶運文隨即跑下車追緝，但電動自行車行駛飛快，距離馬上被拉開，同行巡佐見狀，迅速倒車到路口，載上聶員後，大迴轉往嫌犯逃逸方向搜尋，隨後於暗巷內聽聞狗叫聲，知道嫌犯應該躲在附近，驅車上前，果真在路旁一條小路，見嫌犯被狗嚇得如木頭人呆坐在電動自行車上。

警方隨即上前盤查發現，易姓男子（38歲）一開始不承認持有毒品，表示因看到警察一時緊張才逃跑，警方隨即在自行車坐墊下發現１紅色小包包，易男才坦承持有安非他命及吸食器，警方依法查扣、逮捕，全案依違反毒品危害防制條例移送地檢署偵辦。

易男指出，因心情不好及好奇心才吸毒，當晚外出找朋友準備返家，見警方攔查，因身上帶有毒品才會逃跑，本想躲在黑漆漆的小路上，不易被發現，結果還是被警方查獲。

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