情侶同遊停路邊拉K 違規併排停車被警盯

2019-03-19 09:10

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄陳姓男子開車違規併排，新興警方上前勸導，發現車內有一盤子，盤上置有毒品咖啡包及不明白色粉末，警方將毒品咖非包及不明白色粉末帶回，篩劑檢驗呈現K他命陽性反應，全案今依違反毒品危害防制條例函送分局。

陳男（35歲）坦承毒癮上來，才停在路邊吸食K他命，竟然就這麼倒楣遇到警察，警方清出毒品咖啡包毛重11.29公克、K他命殘渣毛重0.63公克，車上石姓女友也被帶回派出所採尿送驗。

新興分局今指出，警方昨於新田路口發現有一輛自小客車併排，違規停車妨礙到附近車輛通行，員警主動上前盤查車上駕駛，以及坐在副駕駛座的乘客，意外發現車上有K盤和毒品。

警方調查了解，陳男平日無所事事，因吸毒習慣，便開車載著石姓女友 （27歲）到前金區某社區大樓旁吸K，陳男因在車上太High，還違規併排停車，招來警方盤查，警方先請兩人下車接受盤查，發現其身上濃濃的塑膠味，同時陳男情緒異常亢奮，卻又閃避警方眼神，員警直覺有異，以目視檢查車上有無違禁物，竟在車上副駕駛座腳踏墊上，發現吸食過的不明白色粉末殘渣。

員警還查獲另一包未開封過的毒品咖啡包，陳男坦承剛在吸食的就是這些三級毒品K他命，2人被帶回派出所偵訊法辦。

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