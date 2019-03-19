line傳繳費單被疑詐騙 行政執行署副署長說：催繳是真的

2019-03-19 07:29

［記者黃美珠／竹縣報導］新竹縣江先生收到親友的LINE通知，轉發分享1份由行政執行署臺中分署名義發出、右上角被人手寫「詐騙集團」4字的傳繳通知單好心提醒江先生不要上當。但行政執行署副署長陳盈錦今天證實這份傳繳通知書「係金A」！收到類似、上面有超商條碼可以刷、繳的傳繳通知義務人要記得如時到案繳納，因為這絕對不是詐騙集團的作法！

陳盈錦說，詐騙橫行、手法不斷翻新，他能了解民眾不知該相信什麼才好的心情。因此傳授幾個「撇步」，大家只要掌握，就能秒懂握在手上的到底是不是真正的官方傳繳文件！？

他說，利用超商繳款是1種多元繳納的便民措施。能在超商刷條碼繳款，移送執行的行政機關必須先跟超商簽約，經過測試才可以正式在超商交款！

因其金流經過超商，詐騙集團不可能使用，到目前為止，還沒發現有哪個詐騙集團「敢」去跟超商簽約的。

他們可能會拐人去超商轉帳匯款，也可能派出車手去冒領、提錢，但絕不可能要民眾去超商繳款，因為他們也不知民眾會去哪個超商繳交！再說，傳繳通知書上金額不過幾百元，這也不會是詐騙集團的風格！

陳盈錦說，前述傳繳通知書早在去年就於網路瘋傳過，台中分署不僅公開澄清，甚至還報警處理。

行政執行署過去也曾發現有類似案例，源頭可能是真的不知，錯把真的傳繳通知書當成是詐騙集團的新伎倆，但也不排除是被傳繳的義務人不滿被罰，所以刻意散發的不實網路訊息，結果造成很多人真的相信：去超商繳了錢，錢就會跑到詐騙集團手中。

陳盈錦呼籲民眾不要再以訛傳訛，如有疑慮，可以直接打電話向相關單位求證，也可以冷靜想想，自己是不是真的有這筆欠款未繳！？就能立馬判斷這份傳繳通知書「係金A」嗎？

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