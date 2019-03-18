太高了！高調插五星旗趴趴走 警開罰拆除旗幟

2019-03-18 20:16

〔記者吳昇儒／新北報導〕新北市汐止區戴姓民眾在自己的車頂前後各插了1支中國五星旗及中共黨旗，中間還高懸愛中國的標語，但高度超過法定的3公尺上限，有民眾擔心發生危險，向警方檢舉。警方今日上午在橫科路上發現戴男又開著這輛車趴趴走，立刻攔下，依違反道路交通管理處罰條例開罰。為了用路人安全，也請他將旗幟標語取下，以免發生危險。

警方指出，接獲民眾檢舉，戴男會開著該輛改裝車，到橫科路或研究院路上宣達自己的意念，但旗幟跟標語，僅用角鐵及螺絲固定，加上行徑間非常容易發生意外。

巡邏警員今日路過橫科路時發現該車，上面的標語及旗幟搖搖欲墜，而且讓其他用路人非常有壓迫感，立刻將他攔停，經查發現旗幟及標語的高度超過法規規定的3公尺高，依法對他開出罰單，並請戴男將物品拆下以免發生危險；戴男自知違法，便將旗幟及標語取下。

警方表示，我國民眾受到憲法保護，享有言論自由，可以完全自由的表達自己的意念，但因戴男車上的旗幟及標語，恐會造成其他民眾用路安全，已違反道安規定，所以才會依法對他開罰，並請他拆除。

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