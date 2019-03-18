天冷穿短袖？ 竊賊變裝戴口罩 反惹來警盤查

2019-03-18 21:35

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市謝姓竊賊趁著天氣涼冷又下雨行竊，在北屯區一家電器賣場竊得現金約5000元，之後立即變裝，更換淋濕的長袖衣褲，改穿短袖衣服，卻在凌晨5時許被巡邏員警看到，發現他不像是運動的民眾，天冷卻衣著單薄，手中又拎著裝有衣服的塑膠袋，袋子內還有手電筒、螺絲起子，嘴巴又戴著口罩，過度違反常理，盤問察覺他是竊賊，行竊僅約3小時被就被逮捕。

中市第五分局文昌派出所兩名警員，本月初清晨5時巡邏時，於北屯區崇德一路，見38歲的謝姓男子穿短袖衣服，當天清晨氣溫低，他卻戴著白色口罩，穿著黑色短衣褲，又不像是晨起運動者，手中還拎一塑膠袋，形跡顯得可疑，盤查進一步發現，塑膠袋內有螺絲起子、頭套、手電筒、手套及一套深色長袖衣褲，這套長袖衣褲被雨水淋濕。

員警發現，盤查謝男之前，北屯區昌平路一家電器賣場被竊賊入侵，竊取收銀機零錢近5000元，員警懷疑是謝男所為，不斷盤查謝男，他才承認積欠債務鋌而走險，侵入賣場行竊，得手後趕緊變裝，把潮濕的長袖衣服換下，改穿短袖衣服，卻沒想到過於反常，惹來員警盤查。

警方調查，謝男居無定所，經常北飄南移四處為家，平時打零工為業，卻因天冷換穿短袖衣服，偷竊不到3小時就被捕，全案依竊盜罪嫌法辦。

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