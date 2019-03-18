胡家瑞撞死清大物理奇才還鬧事被押 北檢發文借執行先關18年

2019-03-18 16:01

〔記者錢利忠／台北報導〕開車撞死清華大學博士生的胡家瑞，上月被判刑18年定讞，原預計下月9日入監的他，上週又在住家附近鬧事，拿空氣槍攻擊警方，被台北地檢署依妨害公務罪聲押獲准；北檢執行科考量他屢次鬧事，已發文偵辦其妨害公務罪的承辦檢察官，將他借發監執行，他若服滿刑期，恐要18年後才能重獲自由。

被視為「物理奇才」的清華大學博士生林仲桓，2016年6月22日深夜走在新北市新店區斑馬線上，遭胡家瑞（27歲）駕車闖紅燈高速迴轉撞倒拖行不治，胡逃逸後還燒掉對方隨身筆電滅證，使林的7年研究成果付之一炬；一、二審都將胡男判刑18年，最高法院上月駁回上訴，全案定讞。

32歲林仲桓投身研究半導體薄膜新材料「鍺烯」。他當天和許姓女子走在新店中興路、民權路口斑馬線上，遭撞後被捲入車底，胡肇逃將林拖行至少70公尺致死，許女輕傷。胡犯案後取走林的背包，在寶橋立體停車場燒毀筆電，事後落網辯稱「沒發現撞到人」，交保後再把燒毀的筆電丟進新店溪滅證，還在家上演舉槍自盡未遂戲碼。

一審認定胡家瑞有殺人間接故意，依殺人罪將他判刑14年10月、槍砲罪3年6月，合併執行18年；二審維持一審刑度，再加併科罰金10萬元。胡上訴三審，最高法院認為二審量刑並無不妥，駁回上訴確定。

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