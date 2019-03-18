偷遍雙北被9單位追緝 愛心捐款箱大盜落網

2019-03-18 15:36

〔記者徐聖倫／新北報導〕48歲詹姓男子專偷商家外的愛心捐款箱，他橫行雙北市，犯下竊案10多起，可說是捐款箱大盜，起碼有9個警政單位正對詹男進行追緝，新北市永和警分局於上週終將這名捐款箱大盜逮捕歸案。

警方調查，詹男本月初在永和永貞路某小吃攤門口偷走愛心捐款箱，當時店家正忙著招呼客人沒察覺，晚上打烊才發現這麼大的捐款箱竟不翼而飛，氣得報警處理。警方介入調查後發現，詹男除身背多條竊盜通緝外，還卡了10多起竊案未破，都是趁店家忙碌偷捐款箱，手法一致。

警方於本月12日在永貞路巡邏時見到疑似詹男身影，上前盤查後男子還辯解「我不是你們要找的捐款箱小偷」，直到警方盤查證件，確認眼前這個人被士林地檢署通緝在案，他才承認自己就是捐款箱大盜。

警方將其帶回派出所偵訊，秀出多支監視器，全部都拍下他行竊身影，詹男無話可說否首認罪。詹男說，自己有痼疾，手部神經病變，工作都做不久，經濟有壓力所以行竊。訊後，警方依竊盜罪嫌將其移送法辦。

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