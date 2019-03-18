單車騎士遭撞不治 警方以車追人逮肇逃駕駛

2019-03-18 15:30

［記者黃淑莉／雲林報導］李姓男子16日凌晨3點騎單車外出，在台17線雲林口湖段遭人追撞，送醫傷重不治，肇事車輛逃逸，北港警分局員警以現場掉落的擋泥板擴大調閱附近路口監視器，不到12小時找到肇逃廖姓駕駛。

北港警方16日凌晨3點接獲民眾報案，指台17線口湖金湖段北上車道有人遭撞倒臥路旁，警方通報消防局將傷者送醫急救，因頭部傷勢嚴重，送醫不治。

警方清查事故現場，因撞擊力道猛烈，腳踏車嚴重變形，現場有一塊白色擋風板，因附近沒有監視器，警方根據上面編號確定車子廠牌及車型，進一步擴大調閱附近的路口監視器，鎖定一部白色車輛，依車牌在斗六找到車主。

車子向警方表示，車子雖登記他的名字，但實際開車是廖男，事故發生時，他與另2名友人也在車上，廖男撞到人後加速逃逸，將他們丟在斗六後即不知去向，隨後警方在斗六逮到肇事的廖男。

警方訊後依過失致死、公共危險罪嫌移送法辦，警方呼籲，目前正逢季節轉換，清晨常有濃霧，視線不佳，用路人要小心駕駛。

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