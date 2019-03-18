整形拉皮後更老又更醜 婦人怒告醫師

2019-03-18 15:27

〔記者溫于德／台北報導〕姜婦找劉姓整形醫師為她拉皮，以改善抬頭紋、魚尾紋和鼻橫紋，但姜術後傷痕長達10公分，還不斷掉髮，自認更老又更醜，控告劉醫業務過失傷害，醫師郭姓助理則挨告背信、詐欺等罪。士林地檢署認為，美醜與否屬個人主觀意見，另經醫事審議委員會鑑定並未違反醫療常規，若有糾葛應屬民事糾紛，作出不起訴處分。

不起訴書指出，2016年3月底，姜婦先致電醫院諮詢，再到診所內詢問，在意臉部紋路的她，盼透過開刀去除臉部皺紋；姜說，醫師告訴她，術後一輩子不需動刀，傷口也會藏在頭髮內，拉皮痕跡不容易被發現。

但姜婦認為，術後不但上眼窩多一道八字痕、幾乎毀容，另經上網查詢傳統拉皮術，認為劉醫拉皮時下刀位置應用「廣角式拉皮」，卻用「單點拉皮」，偷工減料結果就是害她整張臉比綺拉皮前更老也更醜。姜附上數張照片，控告劉醫業務過失傷害，郭姓助理背信、詐欺等罪。

偵查期間，檢察官將全案送請醫審會鑑定後得知，傷口確實有10公分，但並非姜婦所稱「單點拉提拉皮手術」，且疤痕處也確實會短暫性脫髮；此外，醫病雙方手前也有簽訂手術同意書，即便術後八字眉、抬頭紋以及魚尾紋均未改善，也不能怪罪醫師有醫療疏失。

至於姜婦認為「遭毀容」一事，檢方認為屬於個人對美醜的主觀意見，同時是個人對外貌的認知，並非法令所指的「財產利益」，處分不起訴。

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