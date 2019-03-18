詐團新招！透過LINE叫車群組 找運將去超商領人頭帳戶

2019-03-18 15:18

〔記者姚岳宏／台北報導〕詐騙集團在臉書社團張貼工作機會，誘騙民眾只要提供帳戶及金融卡，就可獲得每10天1萬1千元薪酬，而為製造斷點，躲避警方查緝，再找來從LINE叫車群組找來的運將，去超商領取人頭帳戶資料，以為天衣無縫，沒想到仍遭警方破獲送辦。

詐團看準民眾急需求職心態，在臉書平台尋找能提供銀行帳戶者，可每10天領取1萬1千元，引誘求職者交出存摺和提款卡，詐欺集團收到後，立即轉供詐騙人頭戶使用。

刑事局偵二大隊透過165反詐騙資料庫分析，發現有可疑包裹經常寄至台中多間超商，會同當地烏日分局派員至超商埋伏，順利逮獲前來領取包裹的30歲陳姓男子，陳嫌卻稱他是白牌計程車司機，透過LINE叫車平台來取貨，否認是詐騙集團成員。

原來詐欺集團為躲避查緝，由23歲吳姓女成員找來27歲唐姓男子，由唐男設立全都是台中當地白牌運將的LINE群組，除一般出車外，還兼差替詐團去超商領取人頭帳戶包裹；警方逮捕陳姓運將時，在他領取的兩包裹內，發現顏姓及林姓被害人之存摺及提款卡各一份，隨後並在陳男車上取出另一份包裹，內有黃姓被害人寄出之存摺及提款卡等相關贓證物。

雖然陳男喊冤，警方詢後仍依詐欺罪及洗錢防制法將3嫌均移送台中地檢署偵辦，將向上溯源。

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