竹苗超商大盜酒駕找目標 眼尖店員認出報警逮人

2019-03-18 14:48

［記者鄭名翔／苗栗報導］25歲無業的賴姓慣竊，橫行新竹、頭份地區超商，經常藉故支開店員後行竊收銀台，被各超商鎖定互相通報，日前深夜他騎著偷來的機車，酒駕來到竹南一處超商，被機警店員發現立即報警，賴男遭遇警方盤查拔腿就逃，但跑約100公尺跌倒仍被逮，遭依竊盜、公共危險等罪嫌移送。

賴男因曾在便利商店工作，熟知超商結帳運作流程，近日來他至新竹、頭份地區超商內，結帳時假意請店員取貨，再趁其不備將收銀台內的現金一掃而空，被新竹地區超商業者鎖定，拍下長相通知相關業者防範。

前日晚間賴男騎著偷來的機車，到竹南地區尋找做案目標，但被眼尖店員發現，店員不動聲色機警報警，警方沿途巡查，於天文路上某超商前發現贓車，並見賴男神色慌張正要走出，立即上前盤查，賴男拔腿狂奔，逃到100公尺外一處草叢，仍被警方追上逮捕。

警方在賴男身上聞到濃濃酒氣，酒測值0.66mg/L，賴男才坦承酒後騎車，並在新竹犯下多起竊案，警方訊後依竊盜及公共危險罪嫌移送苗栗地檢署偵辦，同時還要擴大追查賴男所涉案件。

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