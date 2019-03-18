獨家》高市警紀螺絲鬆了！朱姓員警酒駕騎車與人對撞

2019-03-18 14:43

〔記者黃建華／高雄報導〕高雄市警紀螺絲真的鬆了！繼日前湖內警分局張姓警員一年兩度酒駕被逮，三民二分局鼎山派出所朱姓員警昨天深夜下班後也涉嫌酒駕在轄區內天祥路口轉彎時與另一騎士對撞，朱員酒測值0,5，被依公共危險送辦，今天上午獲高雄地檢署緩起訴，並支付公庫5萬元。

三民二分局長黃文哲指出，朱員平日表現不錯，在派出所曾辦理專案，昨晚下班後與朋友吃消夜小酌，於深夜11點45 分許在轄區內天祥一路一處路口，疑因轉彎不慎，與對向直行的機車騎士撞上。

警方獲報趕抵，發現是自己人，但是依法酒測，朱員呼氣酒測值為0.5，警方因此依公共危險現行犯將他逮捕，並在今天上午移送高雄地檢署。

黃文哲表示，朱員坦承酒駕犯行，獲檢方當庭諭知緩起訴，並支付公庫5萬元。以示警懲。但警方仍將另行行政懲處。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/