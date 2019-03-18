12年婚不保怪罪前岳母 男臉書貼照又罵「壞外家」賠13萬

2019-03-18 14:30

［記者鄭淑婷／桃園報導］桃園市程姓男子2016年6月間與妻子協議離婚，結束兩人12年的婚姻關係，但程男心有不甘屢屢在臉書PO文，將婚姻不保的責任都怪罪在前岳母身上，不僅挖出12年前挑喜餅往事，還貼上前岳母照片批「壞外家」，前妻代媽媽提告，向程男提出名譽受損求償，桃園地院判決程男須賠償13萬元並要刊登道歉文。

程男離婚後在自己臉書連PO四篇文章，先是挖出12年前結婚時，與妻子原本挑好了喜餅，並支付2萬5000元的訂金，但隔天前岳母突然以「我不喜歡這家的喜餅」，要求他們重買並指定品牌，奉勸友人「婚姻是一輩子的事，如果您的另一半家庭環境非常複雜或沒有正確思想觀念，這樣的人盡量不要交往」；後又屢屢以「壞外家」批評前岳母，要單身的朋友在結婚前，先了解岳母是否是這樣的人，利用女兒結婚、離婚來賺錢，「我就是遇到這樣一個壞外家」，程男還將前岳母的照片一併貼出。

連續四篇PO人讓程男前岳母氣炸，前妻不捨媽媽遭受批評，代替媽媽與前夫對簿公堂，並要求程男在臉書公開道歉7天；程男則辯稱，他所陳述的內容都是事實及表達意見、評論，也沒有對前岳母照片有任何貶抑的評論。

針對12年前的喜餅爭議，法官傳喚當年陪同看餅、付款的證人，證實程男前岳母確實有要求更換，此部分程男所言為真，但程男前岳母非公眾人物，未經同意任意PO出照片，程男已侵犯他人肖像權，「壞外家」也已超出適當評論的範圍，審結判處程男須賠償13萬元，並於判決確定後1個月內刊登道歉文。

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