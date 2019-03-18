檢警抄毒窟再起獲5200萬贓款 全案起獲9700萬疑似不法所得

2019-03-18 14:12

〔記者黃建華／高雄報導〕橋頭地檢署日前指揮新北市刑大與高市三民二分局於仁武查緝一處安毒製造工廠，意外起獲4500萬元疑似販毒贓款案，黃姓主嫌跳樓逃逸摔斷腿，經本報獨家披露後，沒想到，檢警近日搜索黃嫌鳥松區住處，又在裝潢夾層起獲5200萬元現鈔，全案共起獲9700萬元疑似犯罪不法所得，為國內單一毒品案件現場被起獲最多犯罪不法所得案件！

橋檢表示，全案除依毒品危害防制條例偵辦，並深入追查是否涉及洗錢防制法罪嫌！

橋頭地檢署日前（3月11日），由緝毒專組主任檢察官李廷輝、檢察官鍾仁松指揮高雄市三民二分局、仁武分局、保大特勤中隊與新北市刑警大隊等單位組成專案小組，分別在高雄市仁武區名湖街、鳥松區忠義路等處所執行搜索，查獲犯嫌黃男、紀女夫妻等2人涉犯毒品危害防制條例案件，現場並扣得現金4500餘萬元、疑似安非他命及K他命等毒品、槍枝及疑似製毒原料工具等物品。

黃嫌摔斷腿戒護就醫外，紀女經檢察官鍾仁松訊問後，認涉嫌製造及販賣第二級毒品罪嫌，向法院聲請羈押禁見獲准。

因本案查扣現金甚多，案情不單純，檢察長莊榮松立即指示緝毒專組李廷輝主任檢察官及鍾仁松檢察官，指揮專案小組成員，擴大追查本案毒品及現金來源及流向外，並針對犯嫌所有處所，再次於3月15日動員人力地毯式搜索及鑑識，沒想到，於黃嫌夫妻鳥松區處所室內，發現裝潢夾層藏匿有一綑綑現金5200餘萬，及手槍1支、子彈352發等物品。加上日前查扣4500餘萬現金合計，本案總計已查扣現金9700餘萬元，為國內毒品案件現場查扣現金最高紀錄。

對於扣案現金來源，橋檢表示將持續追查是否另涉及洗錢防制法罪嫌。

莊檢察長除對專案小組的辛勞表示感謝外，並表示「製造及販賣毒品嚴重戕害國人身體健康，橋檢與司法警察單位將密切合作，依據新世紀反毒策略，積極向上溯源，對不法製造及販售毒品者強力查緝，迅速偵結起訴，而對於販售毒品所得，亦將積極查扣，依法聲請沒收，以遏止毒品氾濫。」

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