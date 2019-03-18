變裝闖女生宿舍被活逮 警專生被退學

2019-03-18 13:58

〔記者姚岳宏／台北報導〕警察專科學校發生男學生變裝闖入女生宿舍的離譜事件，16日凌晨3時許，該校林姓一年級男學生頭戴毛帽及口罩闖進女生宿舍，卻不慎誤觸紅外線感應器，當場警鈴大作，值班女學生最後在頂樓曬衣場逮到人，事後男學生辯稱「只是好奇女生駐地長怎樣？」校方今天決議對林生做出退學處分。

據了解，林男被逮當天已與家人決定自行退學，校方表示絕不包庇，仍依照程序，今召開訓育委員會對林生做出退學處分。

有警專男學生怕校方草率處理，在網路學生社群Dcard發表以「衝進女宿」為標題的文章，呼籲校方需嚴肅看待此事，不要引發校內男同學模仿效應，導致更多男學生亂闖女宿舍，PO文引發討論，不少網友都說「該退學了吧」，還有人質疑他動機「蛤，去曬衣場感覺怪怪的，學弟應該想偷內褲吧！」

據了解，警專女宿舍所在的育才樓，3、4樓為男生宿舍，5、6樓則是女生宿舍，整棟樓通用的後樓梯在5、6樓部分設有門禁，晚上12點後會鎖上，只要有人上來，5樓的紅外線感應器便會啟動錄影並發出警報聲，女學生深夜只能通過有學姊執勤的警衛桌進出。

警專調查，涉嫌闖入女宿舍的林姓男學生，入學半年多，他本身住在隔壁的民族樓，16日凌晨3時25分，他頭戴毛帽及口罩摸黑闖入女學生宿舍，卻誤觸感應器導致警鈴聲響，值班女學生馬上衝上曬衣場逮人，男學生竟稱「晚上睡不著，上來吹吹風，也好奇想看看女生駐地的格局和男生有什麼不同！」

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