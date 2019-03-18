高市警局公關室主任上任 基層質疑「國王人馬」非適才適用

2019-03-18 13:23

〔記者黃良傑／高雄報導〕行政院長蘇貞昌曾下令聲色場所再有毆鬥，警察局長就下台！但高雄街頭暴力未減，又連續多起當鋪外暴力事件，警局未先檢討治安亮紅燈，反升任督察邵明仁為公關室主任，今走馬上任，因邵被視為警察局長李永癸人馬，引起外界質疑李假借「無力疏處媒體負面新聞」提拔自己人馬，並非適才適所。

李永癸早於5年前任嘉義縣警察局長，邵明仁當時任水上分局長，當時官警就察覺邵是「國王人馬」，去年底檢討警局一級科室主管時，因公關室主任一職仍是代理，阻擋許多高官升遷出路，當時就傳出欲從督察中選任，基於適才適所，幕僚高層先後推薦兩位陳姓督察，不認為邵可勝任，但李永癸堅持任命，消息也一度傳開，後因高雄市政黨輪替，韓市長肯定代理主任黃能清，人事案無寂而終。

不料，此次藉由行政院長蘇貞昌的宣誓，加上高市各區鬥毆事件壓制不下，索性再提此一人事案，讓高雄市府高層不再堅持，尊重警察局長李永癸，但公關室疑被高層視為工具，甚至是代罪羔羊，並非如署長陳家欽任高市警長任內「適才適用」前提，寧願找有才能者「代理」大異其趣，已嚴重打擊公關室內部士氣，基層官警私下抱怨應驗「有功無賞、弄破要賠」魔咒。

據了解，公關室主任缺是通往分局長的跳板，許多警官爭搶卻又沒有能力，陳家欽當時因找不到適當人選，感嘆積分排名制度影響公關人才難出頭，甚至斷層，一度為栽培好人才，指派黃能清「協助」公關室，使公關室業務推動順利，接手代理主任更是天天為治安負面新聞，低聲下氣拜託媒體標題能減少殺傷力，為單位的榮耀賣老面，努力未獲長官肯定，反而兩面不是人。

今天新到任的有公共關係室主任邵明仁、督察室督察周麗郎、犯罪預防科秘書郭永發、婦幼警察隊隊長何東隆。

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