姊弟戀被分手潑她全身汽油欲點火 幸未得逞判7年

2019-03-18 12:40

〔記者張文川／台北報導〕新北市樹林區林姓水電工，與大他10歲的鄭姓單親媽媽姊弟戀，但交7個月鄭女就提分手，林男前年10月竟在汽油到鄭女家，將鄭女全身潑汽油後，拿出打火機企圖點燃放火，幸被壓制未釀成災；一、二審皆依殺人未遂罪將林男判刑7年，最高法院今駁回上訴確定。

判決指出，鄭女育有一子，2017年3月間與林男交往，但同年10月鄭女以年齡差距、觀念不同為由提議分手，林男試圖挽回不成，起意放火報復，10月15日深夜到加油站買2保特瓶的汽油，隔天上午前往鄭女住處堵她。

鄭女送完小孩上學後，拎著早餐回家，看見林男拿出小瓶汽油，鄭女為求脫身，把家中鑰匙、早餐交給林男請林男拿上樓，自己逃往鄰居家裡躲藏，林男苦等不到她回家，做罷離開。

鄭女隔天連忙換鎖頭，並裝設監視器，林男正好上門聲稱要還鑰匙，強行閃身進門，鎖門後，把鄭女全身潑灑汽油，拿出打火機企圖點燃同歸於盡，鄭女情急之下趕緊拍掉打火機，林男又出另一個打火機準備點火；在門外鄭女的弟弟、裝監視器的工人此時及時破門而入，壓制住林男，報警逮捕林男。

檢方依殺人未遂罪嫌起訴林男，法院審理期間，林男否認犯案，辯稱是鄭女自己潑汽油要自焚，但法官都不採信，因為裝汽油的保特瓶都驗出林男DNA，監視也拍到他去買汽油，一、二審均認定他犯後毫無悔意，態度倨傲，判刑7年，三審今維持原判確定。

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