油門當煞車猛踩釀5車連撞 2傷送醫急救

2019-03-18 12:13

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化市中正路今天中午驚傳5輛車連環追撞重大事故，1輛轎車從路旁倒車到大馬路上時，疑似把油門錯當煞車猛踩，轎車暴衝到大馬路上，造成後方2名機車騎士煞車不及當場撞上，並波及路旁貨車、休旅車，共釀5車連環撞，2名機車騎士重傷倒地，送醫急救，事故發生確實原因由警方釐清。

這起車禍事故影片曝光顯示，車禍發生在今天中午左右，1名陳姓男子駕駛轎車在彰化市中正路2段從路旁倒車時，原本緩緩後退，再稍微往前進，卻在往後倒車時突然暴衝到大馬路上，造成後方2輛機車、1輛休旅車閃避不及當場遭撞擊，轎車並把機車推撞到路旁的貨車，2名機車騎士倒地哀嚎，全身是傷，地上滿是油漬，以及車輛相關碎片，一片狼藉。

轟隆巨響引發附近店家外出查看，趕緊通報消防局將2名機車騎士送醫急救，其中陳姓老翁骨折，由於事故發生在中午時分，往來車輛相當多，員警則現場指揮交通疏導。民眾懷疑是轎車在倒車時，駕駛把油門當作煞車猛踩，轎車才會突然暴衝到大馬路上釀禍，不過事故發生確實原因與責任由警方釐清中。（12:39更新）

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