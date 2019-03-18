女模特台中廣三SOGO頂樓拍照 網毒舌：拍亡美照？

2019-03-18 12:21

〔記者張瑞楨／台中報導〕鄭姓網友昨天（17日）於臉書爆料公社中，貼出一位女模特兒，跑到廣三SOGO頂樓拍照的危險畫面，時間約於2月底至本月初，「台中這麼多高樓都可以讓人輕易隨意爬上去拍亡美照？」，希望台中市警察局能開罰，不過，該網友是探討拍照是否破壞秩序與安全問題，網友卻樓歪，毒舌抨擊模特兒不美且過胖，「拍攝角度失敗，模特失敗，意境失敗」，中市警方指出，女模與攝影師都觸犯刑法的侵入建築罪，但此罪名是告訴乃論，廣三SOGO不提告，因此無法處罰。

鄭姓網友指拍攝者是施姓攝影師，希望警方偵辦，不過，中市警局一分局公益派出所指出，拍照地點位於廣三SOGO頂樓，該百貨公司禁止外人進入，平時都有做門禁管制，大門也都關閉上鎖，上述兩人不知如何進入，至於刑罰部分，兩人觸犯刑法306條，無故侵入他人住宅、建築物或附連圍繞之土地或船艦者，處1年以下有期徒刑、拘役或300元以下罰金，但因此罪是告訴乃論，廣三SOGO不提告而無法偵辦處罰。

鄭姓網友探討的是拍照安全與是否破壞社會秩序等問題，不要讓「網美」變成「亡美」，網友卻「樓歪」，質疑女模特兒「失敗」，網友議論紛紛說，這位女模特兒看似男人，身材也顯得臃腫，還有網友質疑是否為孕婦，「看看到那個肚子，很想問懷孕幾個月了」、「請問是在賣豬肉還是拍本土謎片？」、「這照片真的很沒有美感」，「這樣叫網美？我可以進入演藝圈了」，各種嘲諷之詞，相當的毒舌，也讓此議題「樓歪」。

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