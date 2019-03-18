學餐老闆臉太腫！告學生誹謗 性騷擾反遭官方認證

2019-03-18 12:09

〔記者溫于德／台北報導〕林姓學生餐廳老闆指控，魏姓離職工讀生上網爆料餐廳有性騷擾員工行為，發薪資違反勞基法以及賣臭酸食材等語均不實，怒告加重誹謗。但士林地檢署依據該文章底下有多篇「腸胃不適」留言，加上北市勞動局也曾認定林違反勞基法，以及林遭校內性平會認定性騷擾，未認定魏生有妨害名譽犯意，處分不起訴。

林男在台北市士林區某私立大學內經營小吃店，他提告指出，去年9月24日下午2時許，魏生上DCARD學校版刊登名為「關於OXX的工作環境」文章，內容直指店家有「肢體碰撞，性騷擾等行為」、「員工薪資部分有違反勞基法員工超時沒給加班費」、「食材部分沒有按照標準處裡、都賣一些臭酸的東西、中午賣剩的便當回收再賣出」等語，林不滿被指摘餐廳有「食材、薪資問題」，並涉有「性騷擾」行為，提告魏生妨害名譽。

魏生供稱，PO文內容均來自本身工作或其他同事經驗，至於為何上網PO文，魏解釋，離職後仍有其他同學談論該店家，她認為應對外告知實情供同學參考，以防誤食不乾淨食材，且店內其他女工讀生確實遇到性騷擾行為，學校性平曾為此展開調查。

檢方偵辦後認為，有多位學生在該篇文章下提到吃過店家食材後有腸胃不適情況，且林男也自承曾有學生反應餐點有異狀，因此，足以認定店家食材恐有安全衛生疑慮，非魏生憑空杜撰。

另就違反勞基法一事，檢方依據勞動局曾到場實施勞動檢查後認定「該事業單位有使勞工於平日延長工作時間未依規定加給工資等情事」，與魏生在文章中所提薪資問題相符。

至於林男被控性騷擾部分，檢方認定PO有據原因在於，依據校內性平會調查結果，曾認定林確實對學生性騷擾，且林接受調查過時也承認在教導切菜時，會有握手腕附近部位的接觸行為；檢方另傳訊曾與魏生一同打工的黃姓同學作證得知，魏女PO文不假外，黃也曾遇過林在店內碰觸她的肢體，且看過林對店內其他女生抓著手教導夾菜。

檢方說，魏生PO內容攸關學生餐廳用餐環境、勞動環境及身體安全，又魏生主觀上僅是為提醒大學生打工時應注意自身權益，因此未構成妨害名譽犯意，做出不起訴處分。

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