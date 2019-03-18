因性侵幼女入獄 日後還要賠償73萬餘元

2019-03-18 11:52

［記者楊政郡／台中報導］2年多前林男在太平區公園打球，認識當年未滿14歲的少女「搖搖」（化名），兩次約她到住處發生兩次性行為，2017年6月「搖搖」母親發現她腹部腫起來，帶到醫院檢查才知已懷孕，並進行墮胎手術，林被判處3年10月徒刑，「搖搖」及父母有提起民事求償，法官判決林要賠償總計73萬餘元。

判決書指出，林男（25歲）在2016年底在太平區某公園打球認識「搖搖」，同年11月至2017年1月，兩度邀「搖搖」到其住處，發生兩次性行為，「搖搖」母親在同年6月發現她復部隆起，查覺身體有異，帶到醫院檢查才知已懷孕5個月，仍進行墮胎手術，並對林男提告，當時「搖搖」還未滿14歲，林已觸犯妨害性自主罪嫌。

刑事部分林被判3年10月定讞，目前服刑中。而「搖搖」及其父母提起損害賠償，要求醫藥費3萬7565元，及慰撫金「搖搖」70萬，父與母各60萬元，總計193萬餘元。

法官認為醫藥費部分雙方沒意見，應該允許，而被害幼女的父與母，對「搖搖」負有保護教養、監督之身分法益亦受到侵害，須付出更大心力來照顧「搖搖」，理應獲得賠償，但審酌雙方財力，慰撫金各降為40萬、15萬、15萬為適當，總計林男要賠償「搖搖」及其父母73萬7565元。

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示意圖

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