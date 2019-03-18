尿檢有嗎啡反應辯「喝甘草止渴水」 法官信了

2019-03-18 11:58

〔記者黃建華／高雄報導〕高雄市一名毒品列管人廖男，去年被高雄地檢署觀護人採尿送驗發現呈嗎啡陽性反應，遭檢方依涉嫌施用毒品罪嫌起訴，不過，法院審理時，廖男堅決否認，辯稱尿檢前幾天感冒有喝醫師開立的「甘草止渴水」，並自行到中山醫學大學附設醫院檢驗毛髮，證實自己半年內沒施用一級毒品嗎啡，醫院證實他的尿液嗎啡濃度不高，比較像服用感冒藥物造成的陽性反應，法官採信，判他無罪。可上訴。

判決指出，有毒品前科的廖姓男子，去年4 月17日10時16分許，接受高雄地檢署觀護人採集尿液送驗，結果呈嗎啡類陽性反應（濃度為460ng/mL）、可待因陽性反應（濃度為179ng/mL）等情，但廖男堅決否認有施用一級毒品犯行，辯稱他採尿前，曾因咳嗽症狀，前妻王女拿其先前至耳鼻喉科看診，醫師開立之「甘草止咳水」給他服用，分別是同年4 月16日晚間及17日早上各服用1 次，因而尿液中有嗎啡陽性反應。

廖男為了證明清白，並自行到中山醫學大學附設醫院檢驗科採驗頭髮，報告亦顯示被告於檢測前6 個月並無施用海洛因、安非他命。

法官調查，廖男尿液檢驗的嗎啡濃度為460ng/ mL、可待因濃度為179ng/mL，與一般施用海洛因者尿液中通常所檢出之數值動輒數千、甚至上萬之程度顯然不同，法務部法醫研究所也函示，服用該種甘草止咳水後，嗎啡陽性反應可視為醫療用藥所致相符。

此外，廖男自行至中山醫學大學採集毛髮檢驗之結果為：未測出受測者於採驗前約4 至6 個月內使用過海洛因等情，此有中山醫學大學附設醫院檢驗科藥物檢測中心2018年9 月18日毛髮檢驗結果報告。

合議庭因此採信廖男沒有施用嗎啡等毒品，判他無罪。全案可上訴。

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