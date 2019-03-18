食品工廠疑蒸餾水外洩 3員工燙傷

〔記者蔡宗勳／嘉縣報導〕嘉義縣新港鄉月眉潭一家從事糕餅業的食品公司，今天早上9點多疑似發生蒸餾水外洩事件，造成3位員工3度40％燙傷，分由新港、六腳、雙福救助分隊救護車送往嘉義長庚醫院、嘉義基督教醫院急救。
還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：
iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore
Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay
為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Internet Explorer 10(含) 以上版本的瀏覽器。
〔記者蔡宗勳／嘉縣報導〕嘉義縣新港鄉月眉潭一家從事糕餅業的食品公司，今天早上9點多疑似發生蒸餾水外洩事件，造成3位員工3度40％燙傷，分由新港、六腳、雙福救助分隊救護車送往嘉義長庚醫院、嘉義基督教醫院急救。
還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：
iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore
Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay