詩會從世界上消失？ 台灣詩人：一旦存在心中便永恆

2019-03-17 23:57

〔即時新聞／綜合報導〕近期由李鍾碩主演的熱門韓劇《羅曼史是別冊附錄》中，道出出版業的辛酸，劇中資深編輯欲出版詩集，因「營收不佳」遭拒，痛喊：「這樣下去，詩會從世界上消失的！」對此，媒體採訪不同世代詩人和出版業者等，想以他們的眼光來看詩在台灣的價值與處境。

據《ETtoday新聞雲》報導，高齡75歲的長青詩人吳晟，影響力橫跨三代。針對詩的現況，出版業不敢發行詩集、現代人不讀詩，他說：「讀者有問題，詩人也有問題」社會對文學教養不足，讓人們缺乏鑑賞能力；詩人又不親近大眾的情感經驗，讓人無法產生共鳴，交互影響之下導致整個產業的沒落。

詩人隱匿曾在淡水經營「有河Book」，在店內落地窗寫上與淡水河夕陽交互輝映的「玻璃詩」，令人印象深刻。惜於2017年10月歇業，引起文壇感嘆。她認為：「詩在多數人心中從不存在，然而一旦它存在了，便是永恆的。」青年詩人沈嘉悅也認為詩並不會輕易消失，他說現在詩集的銷量，相較5年前已經略有長進，這取決於當時期所流行的閱讀風格。

在網路科技發達的現代，詩也逐漸轉移到社群媒體上散布，有志於分享詩之美的臉書粉絲專頁如「每天為你讀一首詩」、「晚安詩」等，青年詩人也開始創立自己的臉書粉絲專頁或IG帳號，如「潘柏霖 」、「徐佩芬」等。談到詩的意義，「每天為你讀一首詩」創辦人洪崇德表示：「詩的意義不是賺錢。」認為詩的寫作跟閱讀，是不被社會完全馴服、成為行屍走肉的抵抗。

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