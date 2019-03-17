國中少女和人性交 大學生男友陪報警反被驗出DNA 判刑6月

2019-03-17 23:58

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄一名國中少女與呂姓男子性交，男友李姓大學生陪他報案，少女留下胸罩當證物，刑事局卻驗出李男的DNA，少女才說曾和李發生3次性關係，少女母親堅持對男大生提告，高雄地院認定被告有吻胸，對14歲以上未滿16歲女子猥褻罪，判6月徒刑，易科罰金18萬元、可上訴。

檢警調查，李男於2015年11月間透過聊天軟體「BeeTalk」認識就讀國一的少女（13歲）並發展成男女朋友關係，不過，2016年底少女爆出另和呂姓男子性交，李男陪小女友去報案，反在少女的胸罩內驗出李男的DNA，少女坦承1年內和男友李男發生3次性關係，少女的母親堅持提告。

被告李男辯稱只和小女友牽手、擁抱，但少女坦認有發生性行為，最後在少女胸罩內左、右側內緣，驗出被告DNA，少女證稱，2016年12月曾在被告住處房間內有親密舉動，李吻她的胸部才留下口水，驗出DNA，李男辯稱只有牽手跟擁抱，因為好玩才咬她的胸罩，合議庭不採信男大生證詞，判李男6月徒刑。

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