運將超速遭開罰辯遭挾持 法官信他判撤銷罰單

2019-03-17 19:51

〔記者溫于德／台北報導〕宋姓計程車運將去年行經新北市瑞芳台62甲線時，因超速25公里被開罰3500元。但計程車公司出面主張，運將當時被歹徒挾持，又不熟路況才改由歹徒開車，另因沿途被歹徒的仇家追趕，才會超速，因而請求撤銷罰單。台北地院認為，運將事後有備案，確實有可能遭歹徒挾持，判決撤銷罰單，可上訴。

公司提告指，去年7月8日晚間，計程車遭歹徒挾持，運將載歹徒沿著北市南京東路五段、寶清街口，前往中央研究院，之後再轉往基隆；運將後來實在不熟基隆路況，改由歹徒駕駛計程車，沿途仍遭仇家追趕，在瑞芳、萬里亂逛後，歹徒才下車，運將隔天報警。

台北市交通裁決所辯稱，測速照相機確實拍到計程車超速25公里，且司機遭人挾持說法沒有根據，請求駁回。

法官審理後認為，雖警方調閱南京東路、寶清街口監視器畫面，並未發現相關計程車有載客情形，函詢警方後也無法證明計程車確實遭挾持，但運將事後有向派出所備案，且若謊報恐吃上誣告罪嫌，因此，可以排除運將有謊報的可能，改認定司機有可能被挾持，日前判決撤銷罰單。

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