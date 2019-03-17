國中小學畢業學力鑑定考 女監報考人數多

2019-03-17 19:14

〔記者歐素美／台中報導〕台閩地區108年度自學進修國中、國小畢業程度學力鑑定考試今天舉行，台中考區在潭子國小與法務部矯正署台中女子監獄舉行，共有80人報名、75人到考，女監受刑人佔多數，潭子國小僅6人到考；17歲的楊筑榕從小隨父母移居蕯爾瓦多，本來唸到大學，因兩國斷交，去年返台，台灣不接受蕯國學歷，今年報考國中學力鑑定，希望繼續升學高中。

教育局表示，市府配合政府「自學進修學力鑑定考試辦法」，辦理失學國民自學進修國中、國小級畢業程度（含身心障礙國民）鑑定考試，今年台中市考區於潭子國小與法務部矯正署台中女子監獄開設2考場，其中，台中女子監獄依往例設國中小學歷認證考場，鼓勵失學收容人自學進修，並取得同等學歷證明，以利出獄後增進職場就業能力。

自學進修國中、國小畢業程度考試，只要各科平均成績達60分、單科達50分即及格，將發給國中、小學畢業程度同等學力鑑定考試通過證書，國中考國文、數學、英語、社會、自然與生活科技共5科；國小則考國語、數學、社會、自然與生活科技4科，通過的科目，下次可以不用再考，只要平均60分及單科50分以上，即可取得學歷。

今年台中區，潭子國小試場，國中7人報名，4人到考，國小2人報名，2人到考；女子監獄試場，國中54人報名，53人到考，國小17人報考，16人到考。

在潭子國小試場，報考者不乏中國籍來台人士，幾乎都是因故失學的成年人，其中，17歲的楊筑榕，國小就隨父母移居蕯爾瓦多經商，本來唸到大學，因兩國斷交，去年返台，台灣不承認蕯國學歷，獲知有學力鑑定，今年就報考國中學力鑑定，她表示，希望未來能繼續升學唸高中，有助於將來就業。

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