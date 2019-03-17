偷同袍提款卡盜領 海軍一等兵被起訴

2019-03-17 15:55

〔記者吳昇儒／基隆報導〕余姓一等兵在基隆市某海軍軍艦上服役，去年12月6日趁著陳姓同袍不注意，偷取他放在內務櫃的錢包，隨後持提款卡下船分次提領5萬元現金。陳男發現錢包不見，報警處理，調閱提款機監視器發現，竟是同袍偷走現金，警方依法將余男移送法辦。基隆地檢署近日偵結，依涉犯現役軍人在艦艇竊盜罪將余男起訴，並向法院聲請簡易判決。

檢警調查，余男因曾向陳男商借過提款卡，提款借用，因此知道陳男設定的密碼，未料他見陳男不在寢室內，竟偷偷的潛入，從內務櫃中偷走錢包。

余男先將錢包內的1100元現金取出，在持提款卡將裡面的5萬元，分成2萬、2萬、1萬元3次提出。陳男需要用錢時，發現錢包遺失，報警處理，警方則依照提款機監視器拍攝到的畫面，鎖定余男將他逮捕到案。余男也向檢警承認，確實有偷取同袍的錢包，並盜領現金5萬元。

檢察官偵訊後，認定余男涉犯現役軍人在艦艇竊盜罪，依法將他起訴，並向法院聲請簡易判決。

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