男駕車擋家門稱要「拿回東西」 前女友氣炸提告

2019-03-17 15:52

〔記者張議晨／宜蘭報導〕宜蘭縣王姓男子與陳姓前女友分手後，佯稱要迫使陳女歸還家中東西，將小貨車停放在陳女家門前離去，陳女返家時，見屋門被貨車擋住進不去，報警通知王男移車，未料王男到場後堅不移車，陳女當場氣炸提告，宜蘭地方法院依強制罪判王男拘役40天，王不服上訴，高等法院不採信王男說法，駁回上訴。

王姓男子與陳姓女子曾為男女朋友，在蘇澳鎮思村路一棟民宅同居，不過，兩人仍於2016年底分手。

判決指出，王男與陳女分手後，為迫使陳女返還屋內其物品，2017年3月26日上午，駕駛自用小貨車停靠在陳女住家前離去。當天下午2時，陳女返家後見王男貨車，停在家門前，且貨車右側車身緊貼大門，導致她無法入內，陳女不滿報警。未料警方通知王男到場移車，當場被拒絕，陳女氣炸，提告王男妨害自由。

但王男一審時辯稱，該棟房屋是兩人共有，他還為此付了200萬元頭期款，當時只是借名登記在前女友名下，他擔心屋內物品會被陳女拿走，才會將車子停在門前，希望回家取回物品。

王男律師也為其辯護，指小貨車停放時，陳女並不在場，且停放目的是要求陳女返還物品，是不得以的牽制手段。

但宜蘭地院調查，房屋權狀都為陳女所有，王男提不出其他事實佐證房屋是借名登記，且警方已通知移車仍被拒絕，主觀上有妨害陳女開門，使用房屋權力的強制故意。

地院認為，當天兩人還曾於南方澳海灘見面，顯示仍有其他方式可通知女方取回物品，王男顯然欠缺手段與目的間的均衡關係，不採信王男說法，判王男拘役40天，可易科罰金4萬元。

王男不服上訴，高院合議庭認為，王男上訴指原判決不當，但檢視各項證據，認定地院判決有理，駁回王男上訴。

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