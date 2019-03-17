坐牢9年出獄找工作 2個月後「假應徵、真搶劫」

2019-03-17 14:58

〔記者王冠仁／台北報導〕曾犯下搶案而入獄服刑9年、2個月前剛出獄的44歲陳姓男子，日前因缺錢花用，竟異想天開，跑到一家麵店「假應徵、真搶劫」。他趁老闆娘與詢問完相關資料後忙於招呼客人之際，趁機搶走收銀機內1萬元現金準備騎車逃逸；幸虧熱心民眾報警，轄區警方火速趕到現場，將陳壓制逮捕，並在他身上查獲方才偷來的1萬元。

警方調查，陳姓男子多年前也因缺錢花用而犯下搶案，遭法院判刑9年，他2個月前出獄，暫時靠朋友接濟，借住在友人位於台北市林森北路的住處。他2個月來平時每天就騎車外出閒晃順道找工作，他昨天下午5點半，發現吉林路一家麵店外有張貼徵人啟事，於是入內詢問。

麵店店長詢問陳相關資料後，告訴他可先行離開再等候通知，但陳沒走，反而依然在店內收銀機附近徘徊；他見店長忙著招呼其他客人，認為有機可趁，迅速打開收銀機抽屜搶走1萬元就跳上機車準備逃逸。

幸虧有熱心民眾幫忙報警、攔阻陳離去，正在巡邏的轄區中山分局長春路派出所警員簡志仰、龔銘隆獲報火速趕往，見到當時陳正坐在機車上不斷掙扎，立刻將他壓制逮捕。

陳告訴警方，他因缺錢花用，也不想每天靠朋友接濟，才想外出找工作但臨時起意行搶，警方最後將他依搶奪罪嫌送辦。

相關影音

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/