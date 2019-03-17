為「鳥事」不爽 2男廁所比大小最後成鬥毆

2019-03-17 13:18

〔記者徐聖倫／新北報導〕真幼稚，比「老二」大小比出火！新北市板橋「星聚點KTV」今凌晨發生一起極其可笑的鬥毆，22歲鍾姓男子與26歲柯姓男子比鄰小便，陌生的2人醉後失態互比生殖器大小，還嫌對方尿得太大聲，就這樣兩派人馬在離場前大打出手，警方將雙方鬥毆人馬帶回，無奈嘆「這輩子沒聽過這麼爛的打架理由...」。

據悉，鍾、柯2人不相識，雙方各自與友人於16日半夜智星聚點歡唱，酒過三巡後2人不約而同至包廂外公用廁所小解，酒後年輕人脾氣大，都對隔壁的小便聲音太大感到不爽，互嗆「你老二很大嗎？尿這麼大聲！」在廁所外就為了「誰比較大」吵了一輪，不過在陪同友人勸說下各自返回包廂。

不料雙方冤家路窄，同時在今凌晨1時許離場，鍾男與柯男在電梯內狹路相逢，一見面又為稍早的「鳥事」再度看不順眼吵了起來，最後衝突擴大，雙方人馬在星聚點門口打起群架，警方獲報趕緊出動快打，以優勢警力將雙方拉開，並將出手的5人，包含鍾、柯在內，一併帶回偵查隊偵訊。

鍾男與柯男回到警局，向警方解釋來龍去脈後，承辦員警也只能搖搖頭，直呼打架理由百百種，這種真的是最無聊。訊後，警方將鍾、柯等5人，依妨害秩序罪嫌移送法辦。同時警方也呼籲，醉態百出實在難看，民眾飲酒應有所節制。

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