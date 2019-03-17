轎車拋錨卡路中央 3暖警合力推車解危

2019-03-17 13:07

〔記者曾健銘／新北報導〕新北市新莊區1名韓姓男子，日前晚間開車行經新莊中正路、明志路口時，車輛突然故障熄火，直接卡在道路內線車道，韓男與朋友只好下車待援，所幸轄區新莊分局丹鳳派出所警員獲報立即前往，因該路段為交通要道，車流量大，警方擔心發生追撞事故，3名警員隨即合力將車輛推至路邊，過程全被民眾直擊，直呼：「人民保姆好讚！」

新莊分局表示，日前接獲民眾報案指稱，新莊中正路上有輛小轎車疑似拋錨，停放在內線車道，由於該路段車流量大，易造成車流阻塞，立即派遣正在線上巡邏的丹鳳派出所巡佐吳國欽、警員陳信樺前往查看。

韓姓車主向警員供稱，當時準備載朋友回家，沒想到中途拋錨，2人只好下車站在路邊等待道路救援；2人得知原委後立即呼叫支援，待警員蕭世秉、朱俊侑趕抵後，由吳國欽負責疏導後方來車，其餘3員合力將拋錨車推到路邊的安全區，警員熱情及時相助，讓韓男頻頻道謝，驚呼：「揪甘心！」

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