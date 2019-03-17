驚悚！騎士鑽起重機吊臂下 慘遭鋼繩勒喉死

2019-03-17 11:27

［記者鄭名翔／苗栗報導］驚悚絕命終結站！69歲邱姓男子昨下午騎乘機車，行駛於苗栗縣頭份市尖豐路由南往北方向，經過一間工廠遇上43歲江姓男子駕駛大型起重機正從巷道緩緩駛出，邱男疑未注意車前路況，從起重機吊臂下穿過時，慘遭鋼索勒頸重摔，機車向前噴飛，邱男氣管斷裂送醫不治，江男遭依業務過失致死罪移送，詳細肇責則待釐清。

昨下午3點41分，無業的邱男騎車於尖豐路上要返回造橋鄉，經過一間金屬工廠前時，江男正駕駛大型起重機從工廠巷道緩緩駛出，由於起重機位於斜坡上，吊臂向下傾斜，邱男疑要從吊臂下鑽過，但卻未注意懸掛的鋼繩，慘遭直徑1.6公分鋼繩勒喉，當場重摔在地，機車則繼續向前滑行撞上路邊車輛才停住。

後方車輛行車紀錄器錄下案發過程，目擊者驚聲尖叫連忙報警，邱男當場無生命跡象，緊急送往頭份為恭醫院急救仍不治，初步研判致命傷在於頸部氣管遭勒斷，檢警今天下午將相驗，釐清確切死因。

警方初步調查，雙方都未酒駕，江男向警方供稱，過去從巷道出來匯入省道，都會放慢速度，此次也不例外，但因位處斜坡，吊臂向下傾斜，自己又因視線死角根本看不到騎士，疑似死者未注意鋼纜從吊臂下通過才釀成意外。警方仍依業務過失致死罪將江男移送，詳細肇責仍待進一步釐清。

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