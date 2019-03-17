婦偷生第5胎送人10年找不回 後悔自首被判刑6月

2019-03-17 11:16

〔記者黃良傑／高雄報導〕李姓婦人婚後育有4名子女，不料又懷第5胎，丈夫以家裡經濟拮据為由，不希望再生了，李婦仍偷偷產下兒子，卻涉嫌送給陌生人扶養，事後懊悔主動自首，丈夫也替她向法官求情，但高雄地院認為她讓兒子至今下落不明，近期依遺棄罪判6月徒刑，須入獄、可上訴。

判決書指出，李婦（43歲）於2009年8月間在小港區某婦產科產子，但因家境經濟困窘，擔心丈夫責怪她私自決定生下來，幾天後，她約高姓女子於小港區體育場，將兒子送出扶養，不久李婦後悔這個決定，向丈夫坦白生子送子，夫妻2人還常到體育場「等等看」，希望能遇到高女把孩子要回來，但迄今毫無音訊。

合議庭審理時，李女申請的公設辯護人指出，李女因丈夫已表明不願再有孩子才隱瞞懷孕，無奈隻身前往醫院生產，產下兒子後不知所措，才一時思慮不周棄子觸法，李婦的丈夫出庭也求情：「太太很想找到這小孩」，該做的都做了，盼不要判她入監。

法官雖認為李婦雖獲丈夫諒解，但她不清楚對方的背景，就把襁褓中無自救能力的兒子交給陌生人，而且至今仍沒找回，有無受到良善照護，或處境如何都不明朗，符合自首減刑、判刑6月。

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